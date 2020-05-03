Холдинг Баффета продав усі свої акції авіакомпаній США

Голова Berkshire Hathaway, мільярдер Воррен Баффет повідомив, що його холдинг через пандемію коронавірусної інфекції продав усі наявні в нього акції авіаперевізників США. Баффет повідомив про це на телеконференції за участю інвесторів 2 травня.

Ідеться про акції American Airlines, Southwest Airlines, Delta Airlines і United Airlines. У перших двох холдингу на кінець 2019 року належало по 10 відсотків, в Delta Airlines і United Airlines – 11 і 9 відсотків відповідно.

Підприємець вказав, що «для авіакомпаній світ змінився», і цій сфері завдано серйозної шкоди. Чинні обмеження пов’язані з подіями, які ми не можемо контролювати, додав Баффет, одночасно висловивши надію, що ситуація виправиться досить швидко.

Також була представлена корпоративна звітність Berkshire Hathaway за перший квартал. За підсумками цього періоду чисті збитки американського холдингу перевищили 49 мільярдів доларів. За такий же період 2019 року компанія мала прибуток, який оцінювався в більш ніж 21 мільярд доларів.

Berkshire Hathaway має великі пакети акцій у десятках компаній. Серед них провідні американські банки і виробники техніки. Воррен Баффетт, згідно з останніми оцінками агентства Bloomberg, обіймає п’яте місце в списку найбагатших людей світу. Його статки оцінюються в 72 мільярди доларів.

Поширення коронавірусу завдало серйозної шкоди економіці США, які за числом заражень і померлих від COVID-19 обійшли всі країни світу. Курс акцій багатьох компаній значно знизився. Особливо тяжка ситуація склалася для авіаперевізників. З 21 березня загальне число запитів на допомогу з безробіття зросло до 30 мільйонів 300 тисяч. Як зазначає Reuters, це 18 відсотків від усього працездатного населення країни. Такого рівня не було з часів Великої депресії 30-х років минулого століття.