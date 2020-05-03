Байден розглядає понад десять жінок на посаду віце-президента у разі перемоги на виборах

Ймовірний кандидат від демократичної партії на президентських перегонах у листопаді Джо Байден розповів, що відбірковий комітет його передвиборної кампанії розглядає «понад десяток жінок» на посаду віце-президента США у випадку перемоги на виборах.

В інтерв’ю на каналі MSNBC Байден також сказав, що знає про бажання деяких його прихильників, щоб він обрав чорношкіру жінку у якості партнера на перегонах.

«Я насправді це розумію… Тому я запевняю вас, що серед понад десятка жінок-претенденток, кандидатури яких розглядаються, набагато більше, ніж одна чорношкіра жінка», – сказав Байден. Раніше повідомлялось, що у короткому списку Байдена сенаторка від Каліфорнії Камала Гарріс та колишня кандидатка в губернатори штату Джорджіі Стейсі Абрамс. Серед інших потенційних кандидаток називають імена сенаторки Елізабет Воррен, сенаторки Кетрін Кортез та сенаторки Еймі Клобучар. Раніше Байден заявив, що сподівається визначитись з кандидатурою своєї партнерки на перегонах вже до липня.