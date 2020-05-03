Куомо: Кількість госпіталізованих з коронавірусом у штаті Нью-Йорк впала до показників березня – нижче 10 тисяч

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо повідомив у неділю, що кількість госпіталізованих з коронавірусом у суботу впала нижче 10 тисяч – вперше за весь квітень. Кількість нових пацієнтів також зменшилась у суботу до 789 осіб.

Щоправда, губернатор попередив, що ці цифри можуть бути аномалією. «Я б не робив ставки на основі даних лише одного дня, але загальна тенденція гарна», – сказав Куомо під час брифінгу. Кількість смертей за суботу також знизилась до 280 осіб. У п'ятницю від хвороби померли 299 осіб.

Поки інші штати країни поступово відкривають свої економіки, Нью-Йорк залишається на повному карантині. Губернатор оголосив про початок процесу відкриття бізнесів з «низьким фактором ризику» вже у середині травні, але дати повного скасування обмежень поки не назвав.