Трамп може надати штатам додаткову економічну допомогу – радник Білого дому

Президент США Дональд Трамп, можливо, готовий надати штатам додаткову федеральну допомогу для компенсації витрат на боротьбу з коронавірус.

Про це заявив у неділю економічний радник Білого дому Кевін Гассетт в той час, як Конгрес обговорює можливе прийняття ще одного законопроекту про економічну допомогу.

«Якщо ми перейдемо до угоди про четверту фазу [антикризової допомоги], то думаю, що Дональд Трамп дав зрозуміти, що, хоча він і не хоче надавати штатам фінансову допомогу, він готовий покрити деякі непередбачені витрати в зв'язку з COVID-19, які вони понесли», - заявив Гассетт в інтерв'ю CNN.