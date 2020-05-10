American Airlines та готелі Hyatt пропонують безкоштовні відпустки тисячам медпрацівників Нью-Йорка

Авіалінії American Airlines та мережа готелів Hyatt оголосили, що нададуть безкоштовні послуги тисячам медпрацівників міста Нью-Йорк, які борються з коронавірусом.

У спільній заяві компанії заявили, що 4 тисячі медпрацівників лікарні NYC Health + Hospitals/Elmhurst отримають безкоштовні авіаквитки до будь-якого аеропорту на території США та Карибського заливу, щойно вони зможуть взяти відпустку. Відтак їх буде розміщено безкоштовно у будь-якому готелі Цей подарунок отримають лікарі, медсестри та медбрати, як також обслуговуючий персонал лікарні.

Лікарня NYC Health + Hospitals/Elmhurst обслуговує територію з населенням майже у мільйон жителів. Від початку пандемії лікарня збільшила на 500 відсотків кількість ліжко-місць у реанімаційному відділенні.