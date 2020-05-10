Будинки престарілих в штаті Нью-Йорк тестуватимуть персонал на коронавірус двічі на тиждень - Куомо

Всі будинки престарілих в штаті Нью-Йорк повинні будуть тестувати персонал на коронавірус двічі в тиждень, заявив у неділю губернатор штату Ендрю Куомо. Це робиться для того, щоб стримати поширення вірусу в найбільш сприятливому для нього середовищі.

«Це правило не є факультативним. Воно є обов'язковим». – написав у Твіттері Куомо.

На щоденному брифінгу Куомо оголосив про нові правила, що вводяться для захисту жителів будинків для людей похилого віку. Так, наприклад, лікарні не зможуть виписувати пацієнтів з COVID-19 в будинок для людей похилого віку, поки його тест на коронавірус не буде негативним.

«Це буде правилом, а не те, що "я буду вдячний, якщо ви зробите це"», - заявив Куомо, зазначивши, що медустанови, що порушують це правило, втратять ліцензії.

«Памятайте, якщо будинок престарілих не може надати адекватний догляд, він повинен звернутися до Департаменту охорони здоров’я штату з проханням перевести мешканця в іншу установу».

Раніше Куомо зазнав критики через його відповідь на спалах коронавірусу у будинках престарілих.

У суботу Associated Press повідомило, що з близько 25 тисяч померлих від коронавірусу у будинках престарілих у США понад 5300 померли у штаті Нью-Йорк.