“Кількість смертей від коронавірусу в США є напевне більшою, ніж зареєстровано”, - Ентоні Фаучі

Директор Інституту з алергічних та інфекційних захворювань та провідний експерт оперативної команди Білого дому для боротьби з коронавірусом доктор Ентоні Фаучі заявив, що кількість смертей від CODID-19 у США є “майже напевне більшою, ніж зареєстровано”. Про це він сказав протягом слухань у комітеті з охорони здоров’я Сенату США, які відбулись дистанційно.

Можуть бути люди, які мали COVID-19 і померли вдома. Але їх не внесли в статистику, бо ці люди не були госпіталізовані.

“Враховуючи ситуацію зокрема в Нью-Йорку, який постав перед дуже серйозним викликом, - там можуть бути люди, які мали COVID-19 і померли вдома. Але їх не внесли в статистику, бо ці люди не були госпіталізовані”, - заявив Ентоні Фаучі.

Станом на 12 травня у США внаслідок коронавірусу померло вже понад 82 тисячі людей. Згідно з новими прогнозами дослідників Інституту Вашингтона, до початку серпня це число може становити 137 тисяч.

Також Ентоні Фаучі наголосив: не слід думати, що “вірус просто зникне” до осені, і що дуже ймовірно, що наприкінці року буде нова хвиля хвороби. Втім, він висловив сподівання, що до того часу США будуть готовими краще, ніж зараз.

Якщо в нас буде загроза другої хвилі, я сподіваюсь, що ми зможемо справитись з нею дуже ефективно, щоб запобігти новому спалаху.

“Зважаючи на можливість проведення тестів, можливість запастися засобами персонального захисту, а також відслідковувати хворобу - сподіваюсь, що якщо в нас буде загроза другої хвилі, ми зможемо справитись з нею дуже ефективно, щоб запобігти новому спалаху”, - сказав Фаучі.

Крім цього, експерт додав: зараз у США одночасно працюють над декількома вакцинами, і він сподівається, що успішною буде не одна розробка.