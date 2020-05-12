Президент Трамп та віце-президента Пенс триматимуться на відстані з міркувань безпеки

Президент Трамп та віце-президент Пенс планують триматись на відстані один від одного через міркування безпеки. Головні посадовці країни вирішили тримати дистанцію на «найближче майбутнє» після того, я проконсультувались з медекспертами Білого дому, каже представник адміністрації.

Раніше обидва з’являлись разом на подіях у Білому домі, часто стояли поруч під час брифінгів минулого місяця.

У понеділок Президент Трамп сказав пресі, що він обговорить план утримання відстані з Пенсом у якості заходу безпеки після того, як у п’ятницю коронавірус був виявлений у його прес-секретарки Кейті Міллер. Днем раніше діагноз коронавірусу був підтверджений у особистого помічника Трампа.

Зараз Трампа та Пенса перевіряють на коронавірус щоденно, як також і деяких інших офіційних осіб, які контактують з ними регулярно. Всіх працівників Білого дому зобов’язали носити маски, коли вони не знаходяться на своєму робочому місці, а також дотримуватись вимоги соціального дистанціювання. Віце-президент працюватиме цього тижня з дому.