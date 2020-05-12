Twitter планує залишити своїх робітників працювати з дому після зняття карантинних обмежень

Працівників Twitter повідомили у вівторок, що деяким з них буде дозволено працювати виключно на відстані на постійній основі і після того, як будуть відмінені всі повязані з коронавірусом обмеження.

Виконавчий директор компанії Джек Дорсі наголосив, що фізичної присутності потребуватимуть позиції, які повязані з виконанням фізичної роботи, як то обслуговування серверів. «Ми продовжуватимемо ставити безпеку наших працівників на перше місце», – йдеться в заяві компанії.

Twitter була однією з перших компаній, яка перевела своїх працівників на роботу з дому у березні. Керівництво компанії каже, що модель роботи на відстані працює. «Люди, які не хотіли працювати на відстані, кажуть, що їм це дуже подобається. Менеджери, які не думали, що зможуть керувати командами працівників на відстані тепер мають зовсім іншу позицію. Я насправді не думаю, що ми повернемось», - каже керівниця відділу кадрів Дженніфер Крісті.

Дорсі також повідомив, що скоріш за все офіси компанії не відкриються до вересня. Всі відрядження працівників скасовані на цей період. До кінця 2020 року компанія скасувала всі не-віртуальні події та виділила 1 тисячу доларів кожному працівнику на закупівлю необхідного для роботи з дому обладнання.