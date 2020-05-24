Українські розробники створили додаток, який дозволяє ожити книжкам

Українсько-американський стартап видав відому українську казку у незвичному форматі. Колобок оживає прямо під час перечитування казки.

Ось книжка "Колобок". Виглядає як звичайне видання.

Але якщо навести на текст смартфоном, казка оживає.

Це називається форматом доповненої реальності, що працює за допомогою спеціального додатку на телефоні. Його разом із книжкою розробили українці - менеджер з Вінниці Олександр Музика і програміст Олег Коваль, який мешкає у США, у штаті Коннектикут.

Ідею додатку Олександру Музиці підказав його маленький син.

«Я читав казки, на жаль, це не часто виходило раніше, і в мене син питає: тато, а чому коли ми дивимось мультик, Колобок оживає на телевізорі, а у нас він не оживає? Тоді я порився в інтернеті і знайшов таку технологію як доповнена реальність. І з того часу, це було 5-6 років тому, технологія зростала», - розповідає Олександр.

Пізніше Олександр познайомився з Олегом, який працював у сфері ай-ті в США, і вони заснували спільний стартап.

«Ми використовуємо технологію доповненої реальності АР і з використанням Юніті. Ми робимо мобільний додаток для Андроїда і APPLE пристроїв. Це може бути андроїд, планшети. Технологія працює таким чином, що вона активує камеру на вашому мобільному пристрої й, коли камера бачить якийсь малюнок, вона розпізнає його як код і домальовує картинку на екрані вашого телефона», - каже Олег.

Казка має музичний супровід і професійне озвучення. Якщо на герої зупинити курсор і натиснути, він почне говорити чи співати – поки що англійською та російською. Але зараз проект адаптують ще під 12 мов, у тому числі – українську. Цим займаються українці у Канаді.

«Дуже важливо мати українські книжки, щоб діти не забували українську мову. Мені здається, що проект дуже цікавий. Також ми планували створити абетку українську з різними звірями», - каже менеджерка проекту у Канаді Тетяна Гутник.

Казку з доповненою реальністю видали у 2018 році в Україні. А у 2020 запустили в Америці. Розробники розповідають: мета проекту - навчити дітей використовувати гаджети з користю і привернути увагу до української літератури.

«Телефон не тільки створений, щоб грати в ігри. Наш проект допомагає поєднати технологію з класичною формою виховання дітей, тому що не телефон є кінцевою метою, а книжка, і дитина по-іншому починає сприймати технологію», - вважає Олександр.

Зараз книгу можна купити як в Україні, так і в США. Олег і Олександр кажуть - планують в такому форматі видавати й інші українські казки.