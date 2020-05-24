У Києві відбулася акція "Стоп реванш"

Вихід із політичного карантину задекларували учасники акції «Стоп реванш», яка відбулась у центрі Києва. Попри непрацюючий громадський транспорт і відсутність сполучення між містами, ця перша посткарантинна акція зібрала кілька тисяч людей.

Мітингарі приурочили протест до першої річниці президентства Володимира Зеленського. Виступаючи зі сцени на Майдані Незалежності, активісти критикували главу держави, який, на їхню думку, проводить політику реваншу проросійських сил. Ознаки такого реваншу опоненти Зеленського вбачають у переслідуванні майданівців, волонтерів та ветеранів АТО, у поверненні до влади одіозних постатей часів Януковича, у російській пропаганді, яка лунає з ефірів багатьох українських телеканалів. Головна ж претензія до Зеленського, яку висловили учасники – його політика щодо війни на Донбасі.

Відтак мітингарі озвучили головну вимогу до президента: «Припинити політику капітуляції перед Росією». Від глави держави зажадали також «покласти край політичним переслідуванням патріотів», «припинити саботаж євроатлантичної інтеграції та відновити зближення України з ЄС і НАТО».

Люди скандували «Єрмака у відставку!», називаючи керівника Офісу президента Андрія Єрмака корупціонером та колаборантом.

Окрім державних прапорів, учасники тримали в руках прапори партій «Національний корпус», «Демократична сокира», «Свобода».

Після мітингу на Майдані Незалежності мітингарі рушили до урядового кварталу. Кількатисячна колона розтяглася від Європейської площі до Кабінету міністрів. Акцію закінчили під вікнами будинку біля Маріїнського парку, де живе Володимир Зеленський.

Організатором акції виступив Рух опору капітуляції, який закликав українців вийти 24 травня на вулиці районних та обласних центрів, щоб висловити незгоду з політикою президента.