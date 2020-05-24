США розроблять вакцину проти коронавірусу першими та поділяться з рештою світу – Радник з питань нацбезпеки

США стануть першою країною, яка знайде вакцину проти коронавірусу, заявив у неділю в ефірі програми телеканалу NBC«Зустріч з пресою» Радник питань національної безпеки США Роберт О’Браєн.

«Ми отримаємо вакцину першими. Ми робимо величезну роботу у розробці ліків та вакцини, і щойно ми їх отримаємо, ми поділимось зі всіма не лише в Америці, але і з усім світом»,– заявив посадовець. О’Браєн каже, що США рухаються швидко, використовуючи американські інновації для того, щоб розробити ліки та вакцину проти COVID-19: «Ми зупинимо спроби Китаю зламати комп’ютерні системи наших університетів, щоб вкрасти цю інформацію. Ми отримаємо вакцину та дамо її усьому світу», – сказав він в ефірі НБС.

Директор Центру вірусології дослідження вакцин, доктор медичних наук та професор Гарвардського університету Ден Барук в цій же програмі закликав міжнародну спільноту до глобальної співпраці для розробки вакцини, додавши, що світу потрібні кілька вакцин, оскільки на планеті живуть сім мільярдів людей. «Це не гонка за першість. Це світова кооперація, у якій багато регіонів та компаній повинні поєднати свої зусилля, щоб розробити вакцини для величезної кількості людей», - сказав професор Барук.

За даними Університету Джонса Гопкінса на момент публікації матеріалу у світі понад 4,3 мільйонів хворих на коронавірус, померло понад 342 тисячі людей. США мають найвищий показник смертності з понад 1,6 мільйоном заражених на коронавірус та понад 97 тисяч померлих.