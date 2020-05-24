США будуть попереджати світ про російську дезінформацію в сфері охорони здоров'я - Держдеп

Попередження міжнародної громадськості про загрози, викликані неодноразовими спробами Росії скористатися проблемами суспільної охорони здоров'я для поширення дезінформації та пропаганди, є важливим елементом дій США в зв'язку з пандемією COVID-19.

Про це заявила представник Держдепартаменту «Голосу Америки» у відповідь на прохання прокоментувати заяву посольства Росії у Вашингтоні в зв'язку з оголошенням конкурсу на виділення гранту на підготовку доповіді про російські кампанії з дезінформації в галузі охорони здоров'я.

У конкурсі на грант Держдепартаменту обсягом 250 тисяч доларів можуть взяти участь американські та іноземні НКО, вищі навчальні заклади та комерційні організації.

Коментуючи оголошення гранту, посольство Росії в США стверджує, що в період глобальної епідемії, яка забирає життя тисяч людей в обох країнах, в США «зусилля спрямовуються на пошук зовнішнього ворога».

«Впливові русофобські сили в Вашингтоні - на Капітолії і в держапараті - ніколи не припиняють деструктивної діяльності. Вони працюють по своїй програмі, не звертаючи уваги на сигнали, що виходять від глави власної держави», - говориться в заяві російської дипмісії.