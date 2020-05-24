«Китайським Чорнобилем» назвав інформаційну політику Пекіну щодо коронавірусу Радник з нацбезпеки США

Високий посадовець Білого дому порівняв відповідь Китаю на спалах коронавірусу з прихованням радянським керівництвом інформації про аварію на Чорнобильській атомній станції 1986 року.

Радник з нацбезпеки США Роберт О’Браєн в ефірі програми НБС «Зустріч з пресою» сказав, що Пекін знав, що відбувалося з вірусом, який пішов з Уханю, ще у листопаді, але брехав Всесвітній організації охорони здоров’я та не допустив експертів з-за кордону до цієї інформації.

«Вони обрушили на світ вірус, який знищив трильйони доларів, які ми повинні витратити, щоб врятувати американську економіку, щоб утримати на поверхні американців під час пандемії», – сказав О’Браєн.

«Приховання ними фактів про вірус увійде в історію разом із Чорнобилем. Ми побачимо про це документальний фільм HBO через 15 років»,– сказав високопосадовець.

Президент Трамп неодноразово критикував відповідь Китаю на спалах коронавірусу. Пекін звинувачення на свою адресу відкидає, а один з китайських дипломатів у неділю звинуватив США у розповсюдженні брехні.

«Це реальна проблема, яка коштувала багато тисяч життів в Америці та по всьому світові, тому що реальна інформація була прихована. Це було прихованням і ми зрештою докопаємось до правди», – пообіцяв О’Браєн.