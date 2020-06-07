Китай намагається сповільнити чи зірвати розробку вакцини західними країнами – Сенатор Рік Скотт

США мають у своєму розпорядженні свідоцтва, що Китай намагається заповільнити або саботувати розробку вакцини від COVID-19 західними країнами. Про це заявив у неділю сенатор-республіканець Рік Скотт.

«Нам потрібно отримати цю вакцину. На жаль, у нас є свідчення, що комуністичний Китай намагається зірвати нашу роботу або сповільнити її», - заявив він в інтерв'ю каналу BBC.

«Китай не хоче, щоб ми отримали її першими, вони вирішили бути противником американців і, думаю, демократії в усьому світі», - додав сенатор.

Скотт не став вдаватися в деталі, коли його запитали, які докази мають США, але сказав, що інформація надійшла від служб розвідки.

«Вакцина має дуже велике значення для того, щоб наша економіка знову запрацювала. Я вірю, що якщо Англія отримає її першою або ми, ми поділимося нею. А комуністичний Китай не поділиться», - сказав сенатор.

Водночас Китайська влада запевняє, що зробить вакцину проти COVID-19 доступною для населення планети, щойно вона буде готовою для застосування після успішно проведених клінічних випробувань. Про це, як повідомляє агентство Рейтер, під час конференції в Пекіні заявив міністр науки та технологій Китаю Ванг Шиганг. Він закликав до зміцнення міжнародної співпраці у розробці вакцини, клінічних випробувань та застосуванні.

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