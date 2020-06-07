Протести проти расизму прокотились всім світом

У неділю по всьому світу пройшли протести проти расової дискримінації. Тисячі протестувальників зібрались на вулицях Риму, Берліна, Лондона, Парижа.

Деякі з активістів кажуть, що вийшли на вулиці через загибель затриманого поліцейськими у Міннеаполісі Джорджа Флойда. Інші кажуть - скеровані іншими випадками расизму, які сталися в їх власних країнах.

У Римі тисячі протестувальників в масках зібрались та Народній площі, що стало першою масовою демонстрацією в країні проти расового насильства. Схожі протести пройшли у Лондоні, переважно поблизу американського посольства. Німецька влада повідомляє про затримання протягом вихідних майже ста людей під час анти-расистських протестів, на яких зібралось близько 15 тисяч учасників, повідомляє AP.

Протестувальники у Парижі порівнювали загибель Джорджа Флойда із загибеллю затриманою поліцейськими чотири роки тому молодого чорношкірого чоловіка Адама Траоре. Родичі загиблого стверджують, що він загинув від удушшя, спричиненого поліцейськими. В Австралії протестувальники нагадали про долю корінних мешканців, які загинули перебуваючи під вартою. За даними AP, корінне населення становить лише 2% населення Австралії, разом 27% в’язнів в країні – корінні австралійці.

Подібні акції солідарності пройшли в Азії та Африці, зокрема в Південній Кореї, Південній Африці та Сенегалі.

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