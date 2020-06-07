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Німецькі посадовці занепокоєні через повідомлення про наміри США вивести свої війська

Німецькі посадовці занепокоєні через повідомлення про наміри США вивести свої війська з території країни.

«Німецько-американські відносини можуть зазнати серйозного впливу через таке рішення президента США», – цитує агентство DPA Петера Бейера, чільного урядовця з питань відносин зі США та Канадою.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив газеті Bild am Sonntag, що обидві країни зацікавлені в близькій співпраці.

«Якщо буде виведення якихось американських військових, ми візьмемо це до уваги. Ми близькі партнери в трансатлантичному альянсі. Але це складно», – сказав Маас.

Перед цим видання The Wall Street Journal та Der Spiegel повідомили, що президент США Дональд Трамп планує вивести американські війська з Німеччини.

За даними WSJ, американська сторона планує забрати до 9 500 своїх військових. Водночас Der Spiegel пише, що пізніше цьогоріч США можуть відвести від 5 000 до 15 000 своїх військ. Наразі на території Німеччини перебуває близько 34 000 американських солдатів.

Трамп неоднарозово скаржився, що Німеччина як член НАТО не виконує свої зобов’язання і не витрачає на оборону два відсотки свого ВВП. Уряд канцлера Анґели Меркель зобов’язався збільшити свої оборонні витрати, але цілі в два відсотки, ймовірно, не вдасться досягти до 2030 року.

Тим часом Польща висловила сподівання, що частину американських військ перекинуть з Німеччини на її територію.

Один з американських посадовців на умовах анонімності повідомив The Wall Street Journal, що згортання сил США планувалося впродовж кількох місяців, і воно не має нічого спільного з напругою у відносинах між Трампом та Меркель.

Передрук з "Радіо Свобода"

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