Колін Пауелл підтримав на виборах кандидатуру Джо Байдена

Екс-держсекретар США і колишній глава Об'єднаного комітету начальників штабів Колін Пауелл в неділю підтримав кандидатуру колишнього віце-президента демократа Джо Байдена на президентських виборах 2020.

Пауелл став першим впливовим республіканцем, який публічно підтримав суперника Дональда Трампа.

Пауелл, який очолював збройні сили США під час війни в Перській затоці у 1991 році при республіканському президенті Джорджу Бушу-старшому, а потім Держдепартамент при Джорджі Буші-молодшому, заявив, що Трамп «відійшов» від Конституції США.

«Я ніяк не можу підтримати президента Трампа в цьому році», - сказав Пауелл в інтерв'ю CNN. Пауелл не голосував за Трампа в 2016 році. На питання, чи буде він голосувати за Байдена, він відповів: «Я буду голосувати за нього».

Президент Трамп відреагував на слова Пауелла у себе в Твіттері:

«Будь-ласка, хтось нагадайте переоціненому Коліну Пауеллу, що я затвердив майже 300 федеральних суддів (рекорд), двох чудових суддів Верховного суду, відбудував нашу колись занедбану армію, Програму Вибір для ветеранів, найбільше податкові та регуляторні скорочення, врятував галузь охорони здоров’я…!»

Пауелл в інтерв’ю CNN пояснив, що він «дуже близький до Джо Байдена з соціальних питань і з політичних питань».

«Я працював з ним 35-40 років, а тепер він кандидат, і я буду голосувати за нього», - сказав Пауелл, зазначивши, що його не просили взяти участь у виборчій кампанії колишнього віце-президента, і він не очікує, що це відбудеться.

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