Десятки тисяч людей утворили живий ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю

Литва оголосила кампанію на підтримку Білорусі під назвою «Шлях свободи»: понад 30 тисяч людей утворили живий ланцюг від литовської столиці Вільнюса до кордону з Білоруссю.

До акції долучилися президент Литви Гітанас Науседа, експрезиденти Даля Ґрібаускайте і Валдас Адамкус, колишній спікер Вітаутас Ландсберґіс.

Цього ж дня 31 рік тому більше ніж два мільйони людей вишикувалися в живий ланцюг між Таллінном, Ригою і Вільнюсом, щоб показати всьому світові своє бажання отримати незалежність від Радянського Союзу.

«Балтійський шлях» внесли до книги рекордів Гіннеса як найдовший в історії живий ланцюг.

В знак солідарності живий ланцюг також організували у Вашингтоні: від посольства Литви і до посольства Білорусі. На акцію прийшло декілька сотень людей. Серед них білоруси, американці, литовці, українці, грузини, естонці та люди інших національностей.

Тим часом, у Мінську 23 серпня зібралися, за оцінками, понад 100 тисяч людей, які вимагають відставки Олександр Лукашенка і проведення нових виборів. Схожі акції відбуваються по всій Білорусі.

Протести тривають від 9 серпня, дня президентських виборів у Білорусі, на яких, за офіційними даними, перемогу вшосте здобув Лукашенко.