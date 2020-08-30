Як пісні білоруською мовою стали одним із символів мирного протесту у Білорусі

Щодня білоруські музиканти збираються під будівлею державної філармонії у Мінську і співають на знак солідарності і культурного протесту, - розповідає співак і музикант Сяржук Доугушау.

"Стільки народилось нових пісень, нових акцій, спектаклів. Ми зараз переживаємо падіння стіни, як у Берліні було, тепер у нас. І культурний вибух буде просто потужний", - каже Сяржук. "Люди ідуть і просто радіють, святкують. Хтось просто створив маленький майданчик і просто з людьми співає пісні. Хтось скандує: "Лукашенко – в автозак!"

У 2013 Доугушау створив музичний проект «Співний Сход» для популяризації народних пісень, а цього року разом з іншими музикантами розпочав громадську кампанію «Годна», присвячену розвитку білоруської національної свідомості. Зокрема, кожен білорус міг долучитись онлайн до виконання пісень. Але тепер спів білоруською – разом із біло-червоним прапором – став одним із символів мирного протесту, свободи і перемоги.

"Всіх об’єднала ця біда, це беззаконня, це горе. І люди разом. Те, що планувала зробити влада – роз’єднати людей, лякати майданами, війною, казати, що це проплачена позиція. Вони навпаки об’єднали людей", - вважає музикант.

Музикант розповідає, що білоруському народу довгий час представляли Революцію Гідності в Україні як переворот й криваве протистояння, але тепер суспільна свідомість починає змінюватись.

"У нас певний час після Майдану в Україні державна пропаганда почала лякати цим людей, казати: "Ось будете виходити на вулиці – у вас буде Майдан". Це показали як пропаганду того, що це певна громадянська війна. І тут люди теж побачили, що мирну акцію почали жорстко розстрілювати, бити, затримувати", - каже він.

Білорусь стане прикладом для Росії, - вважає музикант. "Чому зараз отруїли Навального? Чому бояться зараз у російських новинах казати правду? Тому що вони бояться правди, розкриття. Легше, щоб люди просто були вівцями, якими легше керувати", - розмірковує Сяржук.

Доугушау каже: білоруси вірять у перемогу і більше не хочуть жити як раніше: терпіти, ховатись і боятись.

"У нашого відомого поета Богдановича є такі рядки: «Не разбіць, не спыніць, не стрымаць». І зараз це про нас насправді. Ці акції, протести, культурні протести не спиняться просто", - вважає музикант.

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