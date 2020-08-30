Посольство США закликало Росію «припинити посягання на основні свободи в Криму»

Посольство США в Україні закликало Росію «припинити посягання на основні свободи в Криму». Відповідну заяву відомство опублікувало 30 серпня, в Міжнародний день жертв насильницьких зникнень.

Крім того, в посольстві закликали російську владу звільнити незаконно ув'язнених українців, а також припинити призов кримчан до лав російської армії.

«У Міжнародний день жертв насильницьких зникнень ми закликаємо Росію припинити посягання на основні свободи в Криму, звільнити українців, яких вона протиправно ув’язнила, щоб помститися за мирне інакомислення, та припинити кампанію призову кримчан до російських збройних сил», – йдеться в повідомленні.

Раніше в неділю Міністерство закордонних справ України закликало світову спільноту звернути увагу на факти зникнення і викрадення людей на території окупованого Криму та окупованої частини Донбасу. Відповідну заяву опубліковали на офіційному сайті відомства з нагоди Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень.

Після окупації і анексії Криму на території півострова почали фіксувати випадки викрадення людей, переважно кримських татар. При цьому в кримському управлінні Слідкому Росії стверджували, що «масових зникнень кримських татар на півострові немає».

За даними активістів, до 2019 року з моменту анексії Криму Росією на півострові зникли 44 людини, 15 вважаються зниклими безвісти.

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