Ракета "Катюша" впала неподалік посольства США в "зеленій зоні" Іраку - джерела

Ракета “Катюша” впала у “зеленій зоні” Багдада, Ірак, де розміщене американське посольство.

Як повідомленяє видання "Рейтер" з посиланням на джерела в поліції Іраку, в приміщенні посольства спрацювала сирена, над будівлею літали гелікоптери.

Це друга атака на цей район за тиждень, ще одна ракета впала у "зеленій зоні" у четвер, 27 серпня.

За повідомленнями, жодних постраждалих внаслідок цих атак немає.

Про це ж повідомляє видання TheHill. Наразі Державний департамент чи Пентагон не прокоментували інформацію.

Раніше США звинувачували у подібних нападах озброєні групи, яких підтримує Іран, втім самі бойовики не брали відповідальності на себе.

Раніше цього року Сполучені Штати здійснили повітряну атаку на ці озброєні групи, одна з них була поблизу Багдадського аеропорту, внаслідок якої загинув впливовий іранський генерал Кассел Солеймані.

Минулого тижня Президент США Дональд Трамп доручив Держсекретарю Помпео повідомити ООН про намір США відновити санкції щодо Ірану, мовляв, через порушення яедерної угоди з 2015 року.

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