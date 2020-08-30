Лукашенко і Путін збираються зустрітись найближчим часом. Під час протестів у Мінську затримали 125 людей – МВС Білорусі

Десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці Мінська в неділю, в день народження Олександра Лукашенка, з вимогою його відставки з посади президента. Якнайменш 125 людей були арештовані, за даними білоруського Міністерства внутрішніх справ. Правозахисний центр «Весна» повідомляє про затриманих і в інших містах, де відбувались протестні акції – Пінську, Орші, Могильові, Гродному та Речиці.

В Мінську тисячі людей, скандуючи «Живе Білорусь», пройшли маршем до площі Незалежності, яка була оточена міліцією в очікуванні акції протесту. Як повідомило раніше Радіо Свобода, до місця проведення акції була стягнута спецтехніка, поставлені металеві загородження, розтягнутий колючий дріт. У центрі білоруської столиці були закриті кілька станцій метро.

Одну з колон ОМОН намагався розігнати, проте люди продовжили рух після того, як міліція пішла. Протестувальники намагаються цьому протистояти і відбивати затриманих. Повідомляється, що демонстранти перекривають дорогу машинам ОМОНу.

Олександру Лукашенку в неділю виповнилось 66 років. Російський президент Володимир Путін подзвонив йому з привітаннями та запросив до Москви. «Домовлено в найближчі тижні провести зустріч в Москві», - повідомив Кремль після розмови двох лідерів. У прес-службі білоруського президента також повідомили, що 30 серпня президенти провели телефонну розмову й обговорили ситуацію всередині Білорусі.

Протести в Білорусі, які розпочались після того, як Олександра Лукашенка вшосте поспіль оголосили переможцем виборів президента, тривають вже три тижні. Опоненти президента стверджують, що результати виборів були сфальсифіковані. Олександр Лукашенко заперечує фальсифікацію результатів голосування.

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