Кількість заражень на коронавірус у США наблизилась до 6 мільйонів

Число виявлених інфікованих коронавірусом в США наблизилося до 6 мільйонів. За даними агентства Reuters, багато штатів Середнього Заходу повідомили про зростання захворюваності.

Айова, Північна Дакота, Південна Дакота і Міннесота недавно повідомили про рекордні добові прирости нових випадків, у той час як в Монтані і Айдахо зафіксовано рекордне число госпіталізованих з COVID-19.

На загальнонаціональному рівні показники захворюваності, смертності, госпіталізацій і позитивних результатів тестів знижуються, але на Середньому Заході з'являються нові спалахи епідемії.

Багато нових випадків в Айові спостерігаються в округах, де розташовані Університет Айови і Університет штату Айова, частина занять в яких проходять в аудиторіях. У коледжах і університетах по всій країні відбуваються спалахи захворюваності, після того як студенти повернулися на навчання. Це змусило деякі вузи знову перейти на навчання онлайн.

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо в неділю заявив, що висилає до Університету штату Нью-Йорк в Онеонті команду спеціального підрозділу SWAT для приборкання спалаху COVID-19. Навчання, яке розпочалось там минулого тижня, було призупинено після того, як у понад 100 людей знайшли коронавірусну інфекцію.

Захворюваність також зросла після щорічного зльоту байкерів в Стерджіс, Південна Дакота, що проходив з 7 по 16 серпня, в якому взяло участь понад 365 тисяч осіб з усієї країни. Департамент охорони здоров'я Південної Дакоти повідомив, що 88 випадків захворювання пов’язують з цим заходом.

За останні тижні число людей у США, які пройшли тестування, знизилося. Багато посадовців в охороні здоров'я і щонайменше 33 штата відкинули нові рекомендації адміністрації Трампа щодо тестування на COVID-19, згідно з яким люди, які мали контакт з інфікованими, і у яких не виявляються симптоми захворювання, можливо, не потребують тестування.

Представники органів охорони здоров'я вважають, що США повинні проводити більше тестів, щоб виявляти безсимптомних носіїв вірусу для уповільнення поширення захворювання.