Мінськ: десятки тисяч взяли участь у нових протестах, правозахисники заявляють про 151 затриманого

У Білорусі відбулася низка нових акцій протесту, їхніх учасників, як і попередніми днями, затримували силовики. Серед затриманих були й журналісти.

Найчисленніші пройшли вулицями столиці Мінська, вони також відбувалися й в інших містах країни.

Зокрема, в Мінську вдень пройшов кількатисячний «марш жінок»: кілька жіночих колон, які вийшли з різних частин міста, з’єдналися в центрі. Міліція попереджала, що акція несанкціонована, але не перешкоджала самій ході, яка йшла хідниками, не виходячи на проїзну частину центральних вулиць і зупиняючись на світлофорах.

Білоруський правозахисний центр «Весна» повідомляє вже про 151 затриманого на акціях протесту в Мінську.

За повідомленням білоруської служби Радіо Свобода, людей б’ють кийками не тільки міліціонери й омонівці, а й невідомі в масках і цивільному одязі. Схожі особи беруть участь у затриманнях спільно з міліцією.

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що на даний час у країні «вже сотні затриманих».

«Тобто це не одна і не дві сотні. Кого відпустять, а хто залишиться затриманим до суду – інформація буде тільки завтра вранці», – заявила речниця МВС Ольга Чемоданова.

Правозахисники намагаються складати поіменні списки людей, схоплених на вулицях і вивезених в автозаках.

У Бресті затримано щонайменше 30 людей. «Весна» також має інформацію про затримання в Гродні, Барановичах, Могильові, Вітебську.

Щоденні масові протести в Білорусі почалися з дня президентських виборів 9 серпня проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль.

Силовики вдаються до репресій проти ініціаторів і учасників протестів, які заявляють про масові фальсифікації і нечинність цих результатів виборів.

Тисячі людей були затримані, багато з них повідомляють про тортури і знущання. Через створення опозицією Координаційної ради, що має на меті організувати мирну передачу влади в Білорусі, була порушена кримінальна справа за статтею про «захоплення влади».

Лукашенко відмовляється вести переговори з опонентами і відкинув заклики до проведення нових виборів.

Він стверджує, що переміг на виборах 9 серпня, отримавши понад 80 відсотків голосів. Його опоненти і зовнішні спостерігачі вважають, що це не так.

Колишня опонентка Лукашенка на виборах, опозиційна діячка Світлана Тихановска заявила, що її країна опинилася в «глибокій політичній кризі». «Білоруси змінилися, вони прокинулися», - заявила вона в суботу з Вільнюса, де вона перебуває після виборів.

Планується, що Тихановска на майбутньому тижні відвідає Варшаву, де зустрінеться з представниками керівництва Польщі.

Ольга Ковалькова, довірена особа Світлани Тихановської і член опозиційної Координаційної ради, яка була засуджена до 10, а потім іще до 15 діб адмінарешту, в суботу опинилася в Польщі і розповіла, що її вивезли туди представники нинішньої білоруської влади, повідомила Білоруська служба Радіо Свобода.

Раніше держсекретар США Майк Помпео закликав владу Білорусі негайного звільнити всіх затриманих учасників протестних виступів та припинити насильство.