Захворюваність на коронавірус зростає у 22 американських штатах

Захворюваність на коронавірус зростає у 22 з 50 штатів США, згідно з аналізом, проведеним агентством Reuters, що є тривожною тенденцією в довгі вихідні, що завершуються Днем праці (7 вересня), який традиційно супроводжується сімейними зустрічами і вечірками.

Всього лише три тижні тому число нових випадків COVID-19 зростало тільки в трьох штатах - Іллінойсі, Південній Дакоті і на Гаваях, відзначається в результатах аналізу, який порівняв двотижневий період з 8 по 22 серпня з останніми двома тижнями.

Більшість з 22 штатів, де зараз спостерігається зростання захворюваності, відносяться до малонаселених районів середнього заходу і півдня США.

У відсотковому відношенні найбільший приріст за останні два тижні (126 відсотків) стався в Південній Дакоті, де зареєстровано понад 3700 нових випадків. Органи охорони здоров'я пов'язують цей сплеск з сотнями тисяч байкерів, які в серпні приїхали в місто Стерджіс на щорічний зліт.

Захворюваність також стрімко зростає в Айові, де за останні два тижні зареєстровано 13600 нових випадків, і в Північній Дакоті, де виявлено 3600 нових випадків інфікування.

Зростання в цих штатах менш помітна в масштабах країни через зниження захворюваності у найбільш населених штатах: Каліфорнії, Флориді та Техасі.

У Каліфорнії за останні два тижні кількість нових випадків скоротилося на 39 тисяч у порівнянні з двома попередніми тижнями. Для порівняння, за той же період число нових випадків в згаданих 22 штатах зросла на 37 тисяч, згідно з аналізом даних по штатах і округах, проведеним Reuters.

Хоча кількість нових випадків по всій країні скоротилося в порівнянні з піковими значеннями в липні, країна вступила у вихідні Дня праці з середнім показником 44 тисячі випадків в день, що в два рази більше, ніж в дні, що передували вихідним Дня пам’яті (23- 25 травня).

Багато експертів в області охорони здоров'я частково пов'язують липневий сплеск захворюваності із скупченням людей в День пам’яті .

Загальна кількість американців, які померли від коронавиірусу, наближається до 190 тисяч – найвищий показник у світі.

Зростанню захворюваності також сприяли відкриття шкіл і коледжів у багатьох районах, а також масові заходи, що відбулися всупереч попередженням експертів - від акцій протесту проти расової несправедливості до мітингів на підтримку президента Дональда Трампа.

Головний експерт уряду з інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі, заявив, що вкрай важливо стримати епідемію до настання холодної погоди, коли поряд з COVID-19, ймовірно, буде спостерігатися зростання захворюваності на грип, і більше людей будуть знаходитися в закритих приміщеннях, збільшуючи ризик зараження.