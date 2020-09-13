Оксфордський університет відновив фінальну фазу клінічних випробувань потенційної вакцини проти коронавірусу

Оксфордський університет разом з компанією AstraZeneca відновили клінічні випробування потенційної вакцини проти коронавірусу. Випробування були призупинені минулого тижня через те, що один з волонтерів після щеплення захворів на запалення спинного мозку.

Регуляторне агентство з контролю за ліками та медичними продуктами Великої Британії (MHRA) після завершення розслідування незалежним комітетом рекомендувало відновити випробування.

«По всьому світу близько 18 тисяч людей, які беруть участь у випробуваннях, отримали потенційну вакцину. У таких великих випробуваннях, очікується, що деякі учасники будуть хворіти, і кожний випадок треба досліджувати для того, щоб зробити правильну оцінку безпеки (вакцини-ГА)», - йдеться в заяві науковців Оксфордського університету.

Міністр охорони здоров’я Великої Британії Мет Генкок привітав відновлення випробувань у себе в Твіттері:

«Гарні новини для всіх - випробування потенційної вакцини Оксфордського університету відновились та продовжуються. Ця перерва демонструє, що ми завжди ставимо на перше місце безпеку. Ми підтримаємо наших науковців у їх роботі розробити ефективну вакцину якомога швидше з дотримання безпеки».

Оксфордські випробування, в яких беруть участь волонтери у Великій Британії, США, Бразилії та Південній Африці – одні з шести, які проходять третю фазу.

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