У США встановили рекорд тестування на коронавірус – понад мільйон тестів на день

У США провели рекордну кількість тестування на коронавірус за день. В суботту у США було зроблено 1,061,411 тестів, про що повідомляє програма Проект відстеження КОВІД.

Втім, за словами вірусологів, для приборкання вірусу у США необхідно проводити від 6 до 10 мільйонів тестів щоденно.

Протягом останніх минулих тижнів кількість тестування була набагато нижчою. Протягом попереднього тижня тести проходили близько 650 тисяч людей щоденно.

Саме недостатня кількість тестів стала на заваді зусиллям приборкати інфекцію на початку пандемії. Так, влітку мешканці міста Гьюстон були вимушені годинами чекати у своїх машинах у черзі для проходження тестів, іноді проводячи ніч в очікуванні. Така ж сама ситуацію спостерігалась у Маямі. Інша проблема – період чекання на результат тестів, у деяких випадках до двох тижнів.

Лабораторії покладаються на автоматизоване обладнання, яке вимагає використання певних хімікатів та приладдя, яке виробляється лише обмеженою кількістю виробників. З того часу Адміністрація з контролю за харчами та ліками дозволила у терміновому порядку використовувати тести слини, які не вимагають забору мазків, а використовують реагенти.

США також запровадили так зване пул-тестування – метод, який передбачає перевірку кількох людей одночасно, що має збільшити обсяги тестування. Втім, пул-тестування може бути ефективним лише у районах з невеликою кількістю заражень.