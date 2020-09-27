Менше 10% американців перехворіли на КОВІД-19 – дослідження

Нове дослідження, яке проаналізувало десятки тисяч зразків крові, встановило, що менше ніж один з десяти американців перехворіли на коронавірусну інфекцію.

Дослідження було проведено науковцями медичного факультету Стенфордського університету. Вони проаналізували плазму 28 з половиною тисяч пацієнтів центрів діалізу в липні, під час другого спалаху пандемії. 9,3% зразків плазми мали ознаки коронавірусної інфекції.

Таким чином, дослідники попереджають, що велика кількість населення США залишається уразливою до коронавірусної інфекції. Крім того, дослідження підтверджує, що мільйони випадків захворювання на COVID-19 залишаються не виявленими. Сьогодні понад у 7 мільйонів американців був підтверджений діагноз коронавірусу. Дослідження вказує, що менше 10 відсотків інфікованих отримують діагноз.

Дослідження також вказує, що найбільше від коронавірусної інфекції страждають райони з більшим відсотком чорношкірого та латиноамериканського населення. Найбільше також вірус уразив великі міста та райони з великою щільністю населення. За даними науковців, більше постраждали північно-східні штати, ніж південно-західні. Так, кожна десята людина в Нью-Джерзі, Мериленді, Луїзіані та Іллінойсі мала ознаки інфекції. В західних штатах ознаки інфекції мали 4,2% населення, в південних -5,1%.

Дослідження нагадує про те, що переважна більшість населення США залишаються уразливими до коронавірусної інфекції. Кількість добових заражень знову почала збільшуватись – минулого тижня у середньому було зафіксовано понад 44 тисячі нових заражень щоденно.