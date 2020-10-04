Азербайджан звинувачує Вірменію у нападі на Гянджі та погрожує відповісти

Азербайджан заявив, що вірменські сили завдали ракетних ударів по другому місту в країні, Гянджі, в результаті чого одна людина загинула і ще четверо отримали поранення. Баку пригрозив у відповідь знищити військові об'єкти всередині Вірменії.

Вірменія заперечує відкриття вогню в напрямку Азербайджану. Однак, лідер Нагірного Карабаху Араік Арутюнян заявив, що його сили завдали удару по військовій авіабазі в Гянджі. «Постійні військові об’єкти, розташовані у великих містах Азербайджану, відтепер стають мішенями нашої оборонної армії», - сказав Арутюнян.

Міністерство оборони Азербайджану повідомляє про те, що об'єктами важких обстрілів зазнали міста біля кордону з Нагірним Карабахом Тертер та Хорадіз.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у неділю висунув Вірменії вимогу надати план виведення військ з території Нагірного Карабаху та прилеглих територій і попередив, що Азербайджан не припинить бойових дій, поки цього не буде зроблено. У зверненні по телебаченню Алієв заявив: «Нагірний Карабах – це азербайджанська територія. Ми повинні повернутись, і ми повернемось».

Міністр Росії Сергій Лавров закликав до припинення вогню в Нагорному Карабаху ти висловив готовність Москви допомогти знайти розв’язання конфлікту у співпраці з ОБСЄ.