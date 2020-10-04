Президент Трамп може повернутись в Білий дім з лікарні в понеділок - лікарі

Стан президента Дональда Трампа, який лікується від COVID-19 у військовому госпіталі імені Волтера Ріда, поліпшується, і він може повернутися в Білий дім вже в понеділок, заявили в неділю його лікарі в ході брифінгу для преси.

Лікарі повідомили, що двічі, в четвер і в п'ятницю, давали Трампу додатковий кисень під час його боротьби з легеневим захворюванням. Йому також давали дексаметазон.

Дослідження показали, що дексаметазон покращує виживаність пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19 в критичному стані, які потребують додаткового кисню. Однак, згідно з рекомендаціями Американського товариства по боротьбі з інфекційними хворобами, його не слід застосовувати в легких випадках захворювання, оскільки він може обмежувати можливості організму боротися з вірусом самостійно.

Доктор Брайан Гарібальді пояснив, що Трампу був прописаний дексаметазон в зв'язку з «часом низьким рівнем кисню». «Він отримав першу дозу вчора, і ми плануємо давати протягом деякого часу», - сказав Гарібальді.

На питання, в якому стані перебувають легені президента, лікар Конлі відповів: «Ми знайшли речі, які можна було очікувати, але нічого такого, щоб викликало серйозне занепокоєння».

Президент Трамп також приймає експериментальний препарат REGN-COV2, цинк, вітамін Д, мелатонін та аспірин, повідомили лікарі.

«Сьогодні він почуває себе добре. Він був на ногах та ходив. Наш план на сьогодні, щоб він їв, пив, якомога більше часу провів не в ліжку, рухався. Якщо він буде і далі виглядати і відчувати себе так само добре, як сьогодні, ми сподіваємося, що можемо запланувати виписку вже [в понеділок] вранці в Білий дім, де він зможе продовжити курс лікування», - оголосив Гарібальді.

У суботу президент Трамп опублікував чотирихвилинне відео, в якому заявив, що найближчі кілька днів стануть «справжнім випробуванням» для його стану. «Протягом кількох днів, думаю буде справжнє випробування, так що подивимося, що станеться в найближчі пару днів», - сказав президент. В неділю президент у Твіттер подякував всім за підтримку.

Колишній віце-президент Джо Байден, суперник Дональда Трампа на президентських перегонах, у пятницю повідомив, що у нього не знайшли коронавірусу. Він повідомив пресі, що зробить повторний аналіз у неділю. Речник передвиборчої кампанії Байдена сказав, що його штаб буде оприлюднювати результати кожного тесту.