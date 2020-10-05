Президент Трамп повернеться з лікарні додому вже в понеділок - лікарі

Команда медиків, яка лікує президента Трампа від коронавірусної інфекції у військовому центрі імені Волтера Ріда, повідомила, що його стан покращився достатньо, щоб він зміг повернутися до Білого дому вже в понеділок. Втім, попереджають вони, президент ще не видужав повністю. Про це лікар Білого дому Шон Конлі повідомив під час брифінгу, поведеному біля медичного закладу.

«Хоча він (Трамп) ще поки не повністю одужав, команда та я погодились, що наші обстеження та, що головніше, його клінічна картина, дозволяють безпечне повернення президента додому, де він буде забезпечений цілодобовим доглядом», - сказав репортерам лікар Конлі.

За кілька хвилин до початку брифінгу президент Трамп написав у себе в Твіттері: «Я залишу чудовий Медичний центр імені Волтера Ріда сьогодні о 6:30 (вечора). Почуваю себе насправді чудово! Не бійтеся COVID. Не дозвольте, щоб він домінував у вашому житті. Ми розробили, за адміністрації Трампа, декілька насправді чудових ліків та отримали знання. Я почуваю себе краще, ніж 20 років тому!»

Лікарі президента підтвердили під час брифінгу, що він продовжує приймати низку препаратів, в тому числі антивірусний препарат ремдезивір, стероїдний препарат дексаметазон та експериментальний коктейль ліків, розроблений компанією "Регенерон".

Тим часом, у прес-секретарки Білого дому Кейлі Макенані та двох її заступників виявили коронавірус COVID-19. Макенані оголосила, що отримала позитивний результат тесту зранку в понеділок. Вона повідомила, що перед цим кожен тест на коронавірус, який вона робила з четверга, не виявляв зараження. Прес-секретарка оголосила, що переходить на карантин і буде працювати з дому.