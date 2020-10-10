Президент Трамп провів перший публічний захід в Білому домі після хвороби Covid-19

Президент США Дональд Трамп публічно виступив перед прихильниками у Білому домі - вперше з часу його захворювання на Covid-19.

Кілька сотень людей прийшли до адміністрації послухати президента на заході, що мав назву “мирний протест за закон і порядок”. Глава держави виступав з балкону Білого дому один, без маски.

Наразі невідомо, чи президент ще має коронавірус. Про його хворобу Білий дім повідомив 2 жовтня, після чого три ночі Дональд Трамп провів у лікарні.

У п'ятницю, 9 жовтня, президент в ефірі одного з телеканалів сказав, що тестувався на коронавірус, втім не уточнив результату тесту. Дональд Трамп повідомив: “Я почуваюсь справді сильним” і додав, що більше не приймає жодних ліків від коронавірусу.

На понеділок, 12 жовтня, президент Трамп запланував передвиборчий тур до Флориди.

Тим часом кандидат на президента від демократів Джо Байден у суботу перебував у Пенсильванії із передвиборчим туром. У 2016 році у цьому штаті переміг кандидат від республіканців Дональд Трамп.

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