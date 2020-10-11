Лікарі дозволили президенту Трампу припинити ізоляцію, на якій він перебував через COVID-19

Лікар президента США Дональда Трампа Шон Конлі опублікував заяву, в якій зазначив, що, президент більш не становить загрози щодо передачі вірусу іншим особам, згідно з результатами тесту, взятого в суботу вранці. Відповідно до стандартів Центрів з контролю і профілактиці захворювань, йдеться в заяві Конлі, президент може припинити режим ізоляції.

За кілька годин до цього Трамп провів велике передвиборчий захід у Білому домі в суботу - перший публічний захід з його участю після того, як його тест на коронавірус виявився позитивним. Цей захід став відновленням передвиборної кампанії президента Трампа, який провів в лікарні три ночі.

Трамп виступив з балкона без маски, заявивши учасникам зібрання, на яке прибули переважно чорношкірі та латиноамериканці, які непропорційно сильно постраждали від коронавірусу, що «є багато спалахів, але він (вірус-ред. ГА) зникне». Не наводячи конкретних свідчень, він заявив, що «вакцина з'явиться дуже-дуже швидко, в рекордні терміни». Всі учасники мітингу повинні були бути в масках, а сам мітинг був названий як «мирний протест за закон і порядок».

Лікарі Трампа заявили, що у президента почали проявлятися симптоми COVID-19 1 жовтня. У заяві в четвер лікар Шон Конлі повідомив, що стан Трампа «залишається стабільним, і у нього немає ознак, що дозволяють припустити, що хвороба прогресує». У заяві зазначалося, що Трамп може відновити участь в заходах в суботу.