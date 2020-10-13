Johnson & Johnson тимчасово зупиняє роботу над вакциною від COVID-19 через хворобу учасника

Компанія Johnson & Johnson тимчасово зупиняє роботу над своєю вакциною від COVID-19 через незрозумілу хворобу учасника.

«Ми тимчасово поставили на паузу дозування на всіх клінічних випробуваннях нашого кандидата на вакцину від COVID-19», – повідомила компанія 12 жовтня.

У Johnson & Johnson заявили, що такі паузи є нормальними для великих досліджень із тисячами учасників.

У вересні компанія повідомила, що її експериментальна вакцина забезпечує суттєву імунну реакцію на новий коронавірус на ранніх стадіях дослідження. Після цього в Johnson & Johnson почали дослідження з участю 60 тисяч людей. Результати очікуються до кінця 2020 року або на початку 2021-го.

Кілька тижнів тому схожу зупинку в роботі над вакциною змушена була зробити компанія AstraZeneca. У Сполучених Штатах почалася регуляторна перевірка. Водночас у Великій Британії, Бразилії, Південній Африці й Індії дослідження продовжили.

Станом на ранок 13 жовтня у світі виявили понад 37,8 мільйона випадків COVID-19. Хвороба забрала життя понад мільйона людей.

Дивіться також: Як емігрантка популяризує українську кухню у США