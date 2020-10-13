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Світ

Мінська група ОБСЄ заявила про “продовження насильства” в Нагірному Карабасі, всупереч домовленості про припинення вогню

Мінська група ОБСЄ закликала президентів Вірменії та Азербайджану “вжити негайних заходів, щоб виконати свої зобов'язання, згідно заяви від 10 жовтня у Москві”, і запобігти катастрофічним наслідкам для регіону.

Група, очолювана Ендрю Шофером (США), Стефаном Вісконті (Франція) та Ігорем Поповим (Росія), "з тривогою відзначає продовження насильства в нагірно-карабаському конфлікті”.

У суботу, 10 жовтня, представники Азербайджану та Вірменії на переговорах у Москві погодилися тимчасово припинити вогонь у конфлікті довкола Нагірного Карабаху. Втім сторони продовжували звинувачувати одна одну в порушенні мирного режиму.

До виконання своїх зобов'язань за домовленістю про оголошення гуманітарного припинення вогню закликав Вірменію і Азербайджан у вівторок, 13 жовтня, Державний секретар США Майк Помпео:

“США закликають Азербайджан та Вірменію виконати їхні зобовязання щодо припинення вогню, як домовились, і припинити цілитись на цивільні райони, такі як Гянджа та Степанакерт. Ми висловлюємо жаль з приводу загибелі людських життів і залишаємось відданими мирному врегулюванню”, - заявив Помпео на своїй Твіттер-сторінці.

Мінська група ОБСЄ закликали негайно запровадити режим припинення вогню, щоб дозволити обом сторонам забрати тіла загиблих, а також забрати військовополонених та затриманих.

“Жертви серед цивільного населення неприпустимі за будь-яких обставин”, - наголошують співголови групи.

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