Іран оголосив про закінчення ембарго на торгівлю зброєю

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що термін дії ембарго ООН на продаж Ірану звичайних озброєнь збіг 18 жовтня - відповідно до умов ядерної угоди, укладеної в 2015 році.

Угода між Іраном і світовими державами - офіційна назва Спільний всеосяжний план дій - передбачав скасування міжнародних санкцій проти Ірану в обмін на відмову Тегерана від збагачення урану і припинення робіт зі створення ядерної зброї.

Група шести держав, які вели переговори з Іраном, включала США, Росію, КНР, Великобританії, Франції та Німеччини. У 2018 році президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди, обгрунтувавши це тим, що Іран "всіх обманює" і "порушує умови угоди". Тоді ж Трамп оголосив нові американські санкції проти Тегерана.

Глава МЗС Ірану заявив у неділю, що всі заборони на операції зі зброєю і двосторонній рух валютних потоків відтепер "автоматично скасовуються".

Як зазначають західні агентства, теоретично Іран знову отримує можливість продавати звичайні озброєння: танки, бойові літаки і важку артилерію.

Зняттю ембарго опиралися Сполучені Штати, які не погоджуються з перспективою придбання або продажу озброєнь Тегераном, вважаючи це "загрозою глобальної безпеки".

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф назвав скасування ембарго "знаменним днем для міжнародного співтовариства".