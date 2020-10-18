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Іран оголосив про закінчення ембарго на торгівлю зброєю

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, архів

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що термін дії ембарго ООН на продаж Ірану звичайних озброєнь збіг 18 жовтня - відповідно до умов ядерної угоди, укладеної в 2015 році.

Угода між Іраном і світовими державами - офіційна назва Спільний всеосяжний план дій - передбачав скасування міжнародних санкцій проти Ірану в обмін на відмову Тегерана від збагачення урану і припинення робіт зі створення ядерної зброї.

Група шести держав, які вели переговори з Іраном, включала США, Росію, КНР, Великобританії, Франції та Німеччини. У 2018 році президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди, обгрунтувавши це тим, що Іран "всіх обманює" і "порушує умови угоди". Тоді ж Трамп оголосив нові американські санкції проти Тегерана.

Глава МЗС Ірану заявив у неділю, що всі заборони на операції зі зброєю і двосторонній рух валютних потоків відтепер "автоматично скасовуються".

Як зазначають західні агентства, теоретично Іран знову отримує можливість продавати звичайні озброєння: танки, бойові літаки і важку артилерію.

Зняттю ембарго опиралися Сполучені Штати, які не погоджуються з перспективою придбання або продажу озброєнь Тегераном, вважаючи це "загрозою глобальної безпеки".

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф назвав скасування ембарго "знаменним днем для міжнародного співтовариства".

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