На вулиці Мінська вийшли десятки тисяч протестувальників

У неділю в Білорусі пройшли акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка "Партизанський марш". Правозахисна організація «Вясна» повідомляє про близько 200 затриманих осіб. Перелік затриманих оновлюється та доповнюється.

У Мінську, де на акцію вийшли кілька десятків тисяч чоловік, співробітники правоохоронних органів і люди в штатському висмикувати протестуючих з колони, яка йшла по центру міста. У якийсь момент міліція застосувала гумові кулі, а також, за свідченнями очевидців, світлошумові гранати.

«Барабанщики та дух "Партизанського маршу". Попри побиття арешти та тортури, страх білорусів перетворився у спротив та хоробрість», - пише у себе в Твіттері білоруський коментатор Франак Вячорка.

Затримання проводилися також в Бресті, Вітебську, Гомелі, Дзержинську та Світлогорську.

Тиждень тому хід опозиції в Мінську закінчилася жорстким розгоном протестувальників. Були затримані 500 осіб, кілька десятків постраждали. Проти маніфестантів застосували водомети, світлошумові гранати і перцевий газ.