Афганські сили безпеки вбили одного з "найбільш розшукуваних терористів" світу - другого за важливістю в "Аль-Каїді"

Афганські сили безпеки вбили одного з лідерів «Аль-Каїди», який перебував у списку ФБР "найбільш розшукуваних терористів".

24 жовтня Національне управління безпеки Афганістану повідомило в твітері, що Абу Мухсіна аль-Масрі, якого вважають фігурою №2 в «Аль-Каїді», убили спецпризначенці в центральній провінції Газні.

Коли саме це сталось, не повідомляється.

З боку США очільник Національного антитерористичного центру Крис Міллер підтвердив смерть Аль-Масрі, зазначивши, що його "усунення ... з поля бою є серйозною втратою для терористичної організації, яка постійно зазнає стратегічних втрат, які спричиняють Сполучені Штати та їхні партнери".

Аль-Масрі - громадянин Єгипту. Він був лідером «Аль-Каїди» на індійському субконтиненті і керував операціями терористичної організації.

ФБР звинувачує його у підтримці терористичної організації та у змові з метою вбивства громадян США.

Вбивство Аль-Масрі сталося в той час, коли угруповання «Талібан» і афганський уряд продовжують мирні переговори в Катарі, спрямовані на припинення майже 19-річної війни. Попри мирні переговори, бойовики і Кабул ведуть майже щоденні бої.

За угодою між Сполученими Штатами і талібами, підписаною в лютому, сили США залишають Афганістан, а таліби зобов’язуються не дозволяти терористичним групам використовувати афганську територію для нападів за кордоном.

Минулого місяця держсекретар США Майк Помпео заявив, що в Афганістані залишається менш ніж 200 бойовиків «Аль-Каїди».

Американські військові увійшли в Афганістан, щоб знищити талібів, які переховували бойовиків «Аль-Каїди», відповідальних за терористичні напади 11 вересня 2001 року у США.

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