Попри пандемію, на виборах в Україні працюють міжнародні спостерігачі з діаспори

Заходячи на чергову виборчу дільницю, Ріно Доменіко дезінфікує руки. І якщо бачить, що дільниця затісна, а людей забагато, перечікує на вулиці.

“Безпека передовсім”, - каже Ріно. Проводячи напередодні виборів тренінги для міжнародних спостерігачів, він навчав їх цього принципу, і сам неухильно його дотримується.

Ріно Доменіко – голова спостережної місії від Українського конґресового комітету Америки (УККА). Розповідає, що спостерігав за проведенням виборів в Україні починаючи з 1996 року. Але нинішнє голосування унікальне: пандемія.

“Через ковід та проблеми з подорожами цього разу не маємо навіть і близько тієї кількості спостерігачів, як зазвичай”, - розповідає Ріно “Голосу Америки”. Якщо на попередніх виборах місія української діаспори була другою за чисельністю серед інших міжнародних місій в Україні, то нині вона – лише 5-а.

Український конґресовий комітет Америки, що об’єднав зусилля зі Світовим конґресом українців, спільно зареєстрували близько 30 спостерігачів із 6 країн. Причому більшість із них, каже Ріно, це ті, хто живе і працює тут, в Україні. Ось і сам він є громадянином США, але в Києві має бізнес і родину.

Ми розмовляємо з керівником спостережної місії УККА на одній із виборчих дільниць на столичній околиці Троєщина. Спостерігач ставить голові комісії усталений набір запитань – скільки виборців зареєстровано, скільки вже проголосували, скільки голосують удома. До традиційних запитань на нинішніх виборах додалися специфічні. Спостерігачеві належить занотувати, чи всі учасники виборчого процесу в масках, чи є на дільниці санітайзери, і чи витримується соціальна дистанція.

І як відзначає головний спостерігач УККА, “Майже на всіх дільницях, які мені вдалося сьогодні побачити, вжито серйозних зусиль, аби впоратися з епідемічними викликами”.

«Місцеві вибори, які проходять сьогодні в Україні, дійсно складніші, ніж будь-які попередні, як для України, так і для нашої місії спостереження”, - сказала “Голосу Америки” головний спостерігач місії Світового конґресу українців Наталія Немилівська.

За її словами, “вибори відбуваються на тлі триваючої військової збройної агресії Російської Федерації на східних теренах України, залишається виклик нелегальної окупації й незаконної анексії Криму, вибори проходять за новим виборчим законодавством. Ще й на ці обставини наклався виклик, пов’язаний з епідемією коронавірусу, яка рівно ж вплинула на залучення міжнародних спостерігачів у день самих виборів”.

Як додала керівниця спостережної місії СКУ, незважаючи на ці складні обставини, група спостерігачів СКУ та УККА пройшла тренінг і спостерігає за виборами в різних регіонах України.

“Ми не залишаємось осторонь. Нашими діями долучаємось до захисту чесних та прозорих виборів в Україні», - наголосила Наталія Немилівська.

Свої попередні висновки про те, як пройшли місцеві вибори в Україні, обидві спостережні місії закордонних українців обіцяють оприлюднити 28 жовтня.

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