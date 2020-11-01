Трамп відвідає п’ять штатів, Байден виступить у Філадельфії

За два дні до виборів в США президент Дональд Трамп і його суперник-демократ, колишній віце-президент Джо Байден, знову відвідують штати, які коливаються від виборів до виборів.

Трамп проводить мітинги в Мічигані, Айові, Північній Кароліні, Джорджії і Флориді, де між кандидатами розгорнулася напружена боротьба.

Байден виступить з промовою на передвиборчому заході «Привести людей на дільниці» (Souls to the Polls) у Філадельфії (Пенсильванія), а потім виступить там же на мітингу, учасники якого будуть перебувати в машинах.

У суботу Трамп і Байден зосередили увагу на двох штатах, політичні вподобання яких коливаються від виборів до виборів: президент відвідав Пенсильванію, а колишній віце-президент - Мічиган.

Трамп провів чотири мітинги в Пенсильванії, де він переміг з невеликим відривом в 2016 році і де зараз, згідно з опитуваннями, у Байдена невелика перевага.

Перший мітинг Трампа пройшов в Нью-Тауні, де він піддав критиці Верховний суд США, за те, що він завадив зусиллям Республіканської партії заблокувати триденне продовження терміну отримання бюлетенів для заочного голосування, що означає, що суд не буде втручатися в підрахунок голосів в штаті.

На останньому мітингу в Монтурсвілле Трамп підтвердив, що підписав указ, який закликає Міністерство енергетики провести дослідження наслідків обмеження видобутку сланцевого газу, які є основним джерелом робочих місць в західній Пенсильванії. Трамп звинуватив Байдена в тому, що в разі обрання він планує заборонити метод гідророзриву пласта, що використовується для видобутку сланцевого згазу, Байден ці твердження заперечує.

Трамп також подякував американський спецназ за суботню операцію в Нігерії з порятунку американського громадянина, який був викрадений раніше на цьому тижні і утримувався озброєними людьми.

Байден вперше взяв участь в передвиборчих заходах разом з колишнім президентом Бараком Обамою. Вони відвідали Мічиганські міста Флінт і Детройт і продовжують кампанію в цьому штаті в неділю, щоб заручитися підтримкою виборців.

У Флінті Байден сфокусувався на діях Трампа в умовах пандемії.

«Ми переможемо цей вірус і візьмемо його під контроль, і перший крок до цього - перемога над Дональдом Трампом», - сказав Байден.

Більшість загальнонаціональних опитувань показує, що Байден випереджає Трампа на 7-8 пунктів.

Середні значення опитувань, зведених сайтом Real Clear Politics, показують, що Байден і Трамп йдуть практично на одному рівні в таких штатах, як Флорида, Арізона і Північна Кароліна, а президент відстає від колишнього віце-президента в Мічигані, Пенсильванії і Вісконсині.

Станом на суботу, понад 92 мільйонів чоловік вже проголосувало. Це набагато більше половини загального числа виборців, що проголосували в 2016 році (138,8 мільйона).