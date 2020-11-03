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День виборів: голосування на виборчих дільницях у США. ФОТОГАЛЕРЕЯ

3 листопада американці прийшли на виборчі дільниці, щоб проголосувати. Подивіться, як це відбувається.
Люди голосують на виборчій дільниці у Мідлотіані, штат Вірджинія.
1 Люди голосують на виборчій дільниці у Мідлотіані, штат Вірджинія.
Працівники виборчої дільниці допомагають виборчині, спілкуючись через пластиковий бар&rsquo;єр. Маршвілд, штат Массачусетс.
2 Працівники виборчої дільниці допомагають виборчині, спілкуючись через пластиковий бар’єр. Маршвілд, штат Массачусетс.
Черга на виборчій дільниці в районі Бронкс у Нью-Йорку.
3 Черга на виборчій дільниці в районі Бронкс у Нью-Йорку.
Августин Фока&nbsp;Аджуа&nbsp;-&nbsp;виходець з Камеруну, а тепер громадянин США, живе у Вашингтоні.Він&nbsp;голосував на виборчій дільниці, розміщеній в&nbsp;Українському Католицькому Крайовому Соборі Пресвятої Родини у Вашингтоні.
4 Августин Фока Аджуа - виходець з Камеруну, а тепер громадянин США, живе у Вашингтоні.Він голосував на виборчій дільниці, розміщеній в Українському Католицькому Крайовому Соборі Пресвятої Родини у Вашингтоні.

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