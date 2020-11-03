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День виборів: голосування на виборчих дільницях у США. ФОТОГАЛЕРЕЯ
18 хвилин тому
3 листопада американці прийшли на виборчі дільниці, щоб проголосувати. Подивіться, як це відбувається.
1
Люди голосують на виборчій дільниці у Мідлотіані, штат Вірджинія.
2
Працівники виборчої дільниці допомагають виборчині, спілкуючись через пластиковий бар’єр. Маршвілд, штат Массачусетс.
3
Черга на виборчій дільниці в районі Бронкс у Нью-Йорку.
4
Августин Фока Аджуа - виходець з Камеруну, а тепер громадянин США, живе у Вашингтоні.Він голосував на виборчій дільниці, розміщеній в Українському Католицькому Крайовому Соборі Пресвятої Родини у Вашингтоні.
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День виборів: голосування на виборчих дільницях у США. ФОТОГАЛЕРЕЯ
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