День виборів: голосування на виборчих дільницях у США. ФОТОГАЛЕРЕЯ

4 Августин Фока Аджуа - виходець з Камеруну, а тепер громадянин США, живе у Вашингтоні.Він голосував на виборчій дільниці, розміщеній в Українському Католицькому Крайовому Соборі Пресвятої Родини у Вашингтоні.