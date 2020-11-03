Все, що потрібно знати про день виборів у США

Виснажлива і запекла президентська кампанія в США у вівторок добігає кінця. Десятки мільйонів виборців по всій країні прямують на виборчі дільниці, щоб вирішити, чи залишити чинного республіканського президента Дональда Трампа ще на чотири роки або замінити його кандидатом від Демократичної партії, колишнім віце-президентом Джо Байденом.

Останні події

* Виборчі дільниці відкриті по всій країні

* Байден почав день з відвідин церковної служби у штаті Делавер, після чого відвідає два міста в Пенсильванії, а потім повернеться в Делавер, щоб виступити з вечірнім зверненням.

* Трамп в ранковому телефонному інтерв'ю у програмі Fox and Friends сказав, що проголосить себе переможцем, «коли буде перемога, якщо вона буде». У вівторок він відвідує свій передвиборний штаб в околицях Вашингтона, а потім повертається в Білий дім.

* Поштова служба США повідомила, що є затримки з доставкою бюлетенів у Мічигані, Північній Кароліні та Пенсильванії.

* В.о. міністра внутрішньої безпеки США Чед Вулф заявив у вівторок, що вони не мають жодних ознак того, що було втручання у вибори з-за кордону.

Рекордна кількість достроково відданих голосів

В умовах пандемії коронавірусу в США більше 99 мільйонів людей проголосували достроково. Це більше двох третин від загального числа виборців на виборах 2016 року (близько 139 мільйонів).

Президентські вибори завершують бурхливу і войовничу кампанію. Обидва кандидати різко критикували один одного, стверджуючи, що противник нездатний керувати країною і приведе її до краху.

У минулі вихідні напруженість посилилася. Тисячі прихильників кампанії Трампа проводили гучні мітинги і демонстрації по всій країні. У Техасі автоколона з прапорами Трампа витіснила з шосе автобус передвиборного штабу Байдена, а в Нью-Джерсі прихильники президента перекрили рух.

Вікна та вітрини офісів та крамниць в деяких містах, включаючи Нью-Йорк і Вашингтон, зокрема околиці Білого дому, закриті фанерними щитами, щоб запобігти потенційнии ушкодженням та мародерству в разі спалахів насильства після виборів.

Багато з тих, хто проголосував достроково – третина поштою, а решта на дільницях - заявили, що хотіли уникнути черг на виборчих дільницях на тлі зростання числа випадків зараження коронавірусом, яке в останні дні іноді перевищувало 90 000 нових випадків на день.

Деякі демократи також відзначали, що хотіли в числі перших проголосувати проти Трампа, щоб він став третім за останні чотири десятиліття президентом, не переобраним на другий термін.

Тим часом чимало республіканців вирішили голосувати особисто в офіційний день виборів - перший вівторок листопада, як це було нормою на кожних президентських виборах протягом десятиліть.

Обидва кандидати є старшими за переважну більшість громадян США. Байдену станом на день інавгурації 20 січня буде 78 років, а Трампу - 74. Хто б з них не переміг, він стане найстаршим лідером в історії США.

Крім того, на цих виборах громадяни вирішують, хто буде займати всі 435 місць в Палаті представників і 35 зі 100 місць у Сенаті.

Колегія вибірників

В останні тижні загальнонаціональні опитування стабільно показували, що Байден випереджає Трампа приблизно на 7-8 відсотків, але в ключових штатах, які можуть визначити результат виборів, розрив значно менший.

Президент в США не вибирається прямим голосуванням. Результат виборів, фактично, визначається на основі результатів голосування в окремих штатах і столиці країни, Вашингтоні.

Переможцю потрібно отримати більшість в 270 голосів з колегії вибірників, що складається з 538 осіб. У всіх штатах, крім двох, переможець загального голосування отримає голоси всіх вибірників, причому найбільше виборців в найбільш густонаселених штатах.

Два малонаселених штати - Мен з чотирма вибірниками і Небраска з п'ятьма - дотримуються іншої системи. Там голоси вибірників розподіляються залежно від результатів в окремих виборчих округах і загального голосування в масштабі штату, що може стати вирішальним фактором, якщо голоси розподіляться майже порівну.

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