У світі вітають прогнозовану перемогу Байдена на виборах президента США

Лідери країн світу і міжнародних організацій вітають прогнозовану перемогу Джо Байдена на виборах президента США, про яку повідомили провідні американські засоби інформації.

У Німеччині, що є поряд зі США однією з провідних країн союзу НАТО, канцлер Анґела Меркель висловила очікування на продовження співпраці з Байденом як із президентом. «Наша трансатлантична дружба незамінна, якщо ми маємо впоратися з великими викликами нашого часу», – заявила вона.

Координатор трансатлантичних відносин в уряді Німеччини Петер Баєр сказав агентству Reuters: «Ми будемо мати президента США, який зацікавлений у Європі і не хоче налаштовувати нас одне проти одного».

А в офіційній заяві уряду Німеччини перемогу Байдена вітають як «новий і захопливий розділ» у трансатлантичних відносинах.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, вітаючи новообраного президента США, наголосив: «Я знаю пана Байдена як твердого прихильника НАТО і трансатлантичних відносин». Він висловив сподівання на тісну співпрацю з новою адміністрацією США «задля подальшого зміцнення зв’язків між Північною Америкою і Європою».

«Сильний союз НАТО – це добре для Північної Америки і добре для Європи… Ми можемо бути в безпеці й успішними тільки тоді, коли будемо протистояти викликам», – наголосив Столтенберґ.

Нинішній президент США Дональд Трамп, який закінчує свій термін на посаді, мав напружені відносини з багатьма партнерами США, зокрема іншими членами НАТО, критикуючи їх за недостатній, за його словами, внесок у спільну оборону. Дехто з колишніх членів його адміністрації висловлював побоювання, що він міг вивести США зі складу НАТО, якби здобув другий термін.

Трамп також мав значні суперечки з торговельних питань із союзниками, такими, як Японія, Південна Корея і Європейський союз.

Тож у ЄС теж привітали Байдена і Гарріс, але не прямо з «обранням», як багато інших, а «з досягненням достатньої кількості голосів виборників». «Ми стежимо за процесом підтвердження результатів і впевнені, що виборча система США скоро оголосить результат», – мовиться в заяві президента Європейської ради Шарля Мішеля.

«ЄС знову підкреслює свою відданість міцному трансатлантичному партнерству і готовий до взаємодії з обраним президентом, новим Конгресом і адміністрацією США», – заявив Мішель.

У сусідній зі США Канаді висловилися пряміше, привітавши Байдена і Гарріс «із обранням наступними президентом і віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки».

«Канада і США мають надзвичайні відносини, унікальні на світовій арені. Чекаю на співпрацю з обраним президентом Байденом, обраною віцепрезиденткою Гарріс, їхньою адміністрацією і Конгресом США в тому, щоб відповідати на найбільші світові виклики разом», – заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон, якого багато хто вважає близьким союзником і прихильником Трампа, привітав Байдена і Гарріс із їхньою «історичною перемогою».

«США – наш найважливіший союзник, і я чекаю на тісну співпрацю з ними над нашими спільними пріоритетами, від кліматичних змін до торгівлі й безпеки», – заявив Джонсон.

Також Байдена й Гарріс привітав із прогнозованою перемогою й офіційний Київ.

Раніше 7 листопада всі провідні авторитетні засоби інформації у США, де саме вони, а не якийсь офіційний орган, оголошують результат голосування, з посиланням на дані підрахунку голосів із одного з вирішальних штатів, Пенсильванії, підтвердили перемогу там демократа Джо Байдена. Таким чином, він отримав принаймні 273 голоси виборників – більше, ніж 270, мінімально необхідних для обрання наступним президентом США. Чинний президент, республіканець Дональд Трамп відтак уже не зможе надолужити своє відставання.

Через кілька годин так само оголосили про перемогу Байдена і в Неваді з її 6 голосами виборників. Крім того, частина провідних ЗМІ вже віддала Байденові перемогу і в штаті Аризона, який дає ще 11 голосів виборників.

На цей час досі не завершений підрахунок у кількох штатах, що мали вирішальне значення, через необхідність рахувати значно більші цього року через коронавірусну пандемію кількості голосів виборців, надісланих поштою, – зокрема таких, як Джорджія (де невелику перевагу теж має Байден) чи Північна Кароліна (де перед веде Трамп). За оцінками, Байден може отримати врешті понад 300 голосів виборників.

Трамп після оголошення про його поразку відмовився визнавати її. Він заявив, що вибори «ще далеко не закінчені» і що він буде оскаржувати їхні результати в судах.

Він намагається зірвати підрахунок у тих місцях, де він іде йому не на користь, або домогтися перерахунку через суди. Він багато разів заявляв про різноманітні порушення, але жодного разу не наводив ніяких доказів. За повідомленнями, реальні випадки таких можливих порушень, наразі не відомі. В кількох штатах суди вже відмовили Трампові, але його юридична команда продовжує ці намагання.

Трамп, усвідомлюючи реальність програшу, раніше вже кілька разів виступав із безпідставними твердженнями нібито про шахрайства й порушення на виборах, хоча ніяких підтверджень не наводив. Соціальні мережі позначають такі його дописи як такі, що вводять в оману, в одному з випадків кілька телевізійних мереж перервали пряму трансляцію виступу Трампа, коли він став виступати з такими твердженнями.

Через такий брак реальних доказів порушень деякі юридичні експерти вважають, що позови кампанії Трампа врешті не вплинуть на результат виборів.

Джо Байден буде інавгурований як 46-й президент США 20 січня 2021 року, після того, як усі штати офіційно підтвердять результати голосування в них і юридичні намагання Трампа, як очікують, не зможуть перешкодити встановити його перемогу, яку відтак затвердить колегія виборників.