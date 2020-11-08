Конфлікт у Нагірному Карабасі: Алієв заявив про захоплення міста Шуша, Вірменія це заперечує

Президент Азербайджану Ільгам Алієв в телевізійному зверненні 8 листопада заявив, що азербайджанська армія захопила місто Шуша. Це давня столиця Нагірного Карабаху, яка має як військово-стратегічне, так і символічне значення для Азербайджану і Вірменії.

Офіційний представник Міністерства оборони Вірменії Артсрун Ованесян заперечив слова президента Азербайджану.

«Битва за Шуши триває, чекайте і вірте в нашу армію», – повідомив він у твітері.

Заява Алієва прозвучала наступного дня після того, як президент Росії Володимир Путін обговорив конфлікт в Нагірному Карабасі зі своїми французьким і турецьким колегами.

Під час телефонної розмови 7 листопада Путін і президент Франції Емманюель Макрон висловили серйозну заклопотаність через бої між етнічними вірменами і азербайджанськими силами в регіоні і причетність до конфлікту бойовиків з Сирії та Лівії, йдеться у заяві Кремля. Російська сторона заявила, що президенти озвучили намір продовжувати скоординовані посередницькі зусилля, в тому числі через Мінську групу ОБСЄ, створену в 1992 році для пошуку мирного врегулювання конфлікту. Співголовами Мінської групи є Росія, Франція і США.

Пізніше того ж дня Путін поговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ероданом, який сказав російському лідерові, що Вірменія повинна піти з азербайджанських земель і «сісти за стіл переговорів», йдеться у заяві Анкари.

Збройний конфлікт у Нагірному Карабасі різко загострився наприкінці вересня. В Азербайджані і Вірменії нині діє військовий стан, оголошена мобілізація. Обидві сторони повідомляють про вбитих і поранених, в тому числі серед цивільного населення, і обстріли мирних міст.

Кілька разів сторони домовлялися про тимчасове припинення вогню, але відразу ж звинувачували один одного в порушенні домовленостей.