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Виступ Джо Байдена і Камали Гарріс у Делавері. ФОТОГАЛЕРЕЯ
1 годину тому
У суботу ввечері Джо Байден і Камала Гарріс, яких у медіа називають обраними президентом і віце-президенткою США, виступили зі зверненням до американців зі столиці штату Делавер, Вілмінгтона.
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Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден, його дружина Джилл, син Гантер Байден і кандидатка у віце-президенти Камала Гарріс святкують на своєму мітингу після того, як ЗМІ оголосили, що Байден переміг на президентських виборах у США у 2020 році. Вілмінгтон, Делавер, 7 листопада.
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Під час мітингу Джо Байден звернувся до американців.
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Камала Гарріс виступила перед прихильниками на мітингу в Делавері після того, як ЗМІ оголосили, що Джо Байден переміг у президентських перегонах 2020 року.
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Виступ Джо Байдена і Камали Гарріс у Делавері. ФОТОГАЛЕРЕЯ
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