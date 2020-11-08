Виступ Джо Байдена і Камали Гарріс у Делавері. ФОТОГАЛЕРЕЯ

1 Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден, його дружина Джилл, син Гантер Байден і кандидатка у віце-президенти Камала Гарріс святкують на своєму мітингу після того, як ЗМІ оголосили, що Байден переміг на президентських виборах у США у 2020 році. Вілмінгтон, Делавер, 7 листопада.