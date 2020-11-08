Перехідна команда Байдена приступає до роботи

Джо Байден, перемогу якого на президентських виборах прогнозує Голос Америки, у неділю перейшов до підготовки до отримання контролю над федеральним урядом, яке відбудеться після інавгурації 20 січня, і скасування деяких ключових елементів політики Трампа.

Байден і обраний віце-президент Камала Харріс запустили сайт перехідного періоду, заявивши, що вони негайно зосередяться на пандемії коронавірусу, рецесії найбільшої економіки світу, викликаної пандемією, зміні клімату та системному расизмі.

«Ми готові до лідерства з першого дня, роблячи все, щоб адміністрація Байдена-Гарріс змогла зайнятися вирішенням найнагальніших завдань, які перед нами стоять: захист і збереження здоров'я нашої країни, оновлення наших можливостей досягати успіху, просування расової рівності і боротьба з кліматичною кризою», - йдеться в твіті перехідної команди.

«Ми стоїмо разом - як єдина Америка. Ми станемо сильнішими, ніж були раніше », - наголошується на сайті.

За словами помічників, в перший день перебування на посаді Байден планує знову зробити США учасником Паризької угоди по клімату, з якого вийшов Трамп, а також скасувати рішення Трампа про вихід з ВООЗ.

Байден планує скасувати заборону на в'їзд майже всіх жителів кількох переважно мусульманських країн і відновити програму, що дозволяє молодим людям, незаконно привезеним в США в дитячому віці, залишатися в країні.

В ході кампанії Байден також говорив, що він планує знову приєднатися до міжнародної угоди про обмеження ядерної програми Ірану, з якого Трамп вивів США.

Передача влади в США часто призводить до швидких змін в політиці, але перехід від Трампа до Байдена може бути одним з найбільш різких в новітній політичній історії США.

Один помічник Байдена заявив CNN: «За всіма напрямками ми будемо закладати фундамент для роботи нової адміністрації Байдена-Гарріс, щоб відновити віру і довіру до наших інститутів і очолити федеральний уряд».

Діючий президент Трамп відмовився визнати поразку або зателефонувати Байдену.

Трамп оскаржує результати за допомогою судових позовів, стверджуючи (не наводячи доказів), що порушення під час підрахунку голосів в декількох штатах, де Байден переміг з невеликим відривом, отримавши всі голоси вибірників від цих штатів, змінили загальний результат не на користь чинного президента.

Починаючи з понеділка, штаб Трампа подає безліч судових позовів, хоча повідомлення про порушення в ході голосування у вівторок і подальшого підрахунку голосів були рідкісні. У багатьох штатах підрахунок голосів триває, хоча результат виборів майже у всіх 50 штатах не викликає сумнівів.

По всій країні Байден отримав приблизно на 4 мільйони голосів більше, ніж Трамп, але результат президентських виборів в США визначається не загальним голосуванням, а колегією виборців з 538 осіб.

У суботу Байден подолав поріг в 270 голосів у колегії вибірників, коли стало очевидно, що він отримав невелику, але вирішальну перевагу в Пенсильванії, отримавши в свою скарбничку 20 вибірників від цього штату.

У цей момент всі великі телевізійні новинні організації і провідні газети, оголосили Байдена переможцем.

Трамп виступив проти цього результату, похваливши себе в «Твіттері».

«71 мільйон легальних голосів, - написав він. - Більше, ніж у будь-якого іншого чинного президента!»

За даними на нинішній момент, Байден отримав 75,2 мільйонів голосів.

У неділю Трамп другий день поспіль грав у гольф, розміщуючи в «Твіттері» пости своїх прихильників про фальсифікації на виборах, наприклад, від колишнього спікера Палати представників Ньюта Гінгріча, який написав: «Ми вважаємо, що ці люди - злодії. Апарати великих міст корумповані. Ці вибори були вкрадені».

«Твіттер» зазначив, що заява Гінгріча «про фальсифікації на виборах є спірним».

Тисячі людей в суботу вийшли на вулиці великих міст, де переважають демократи, щоб відзначити поразку Трампа. Одна з таких акцій відбулася в у Білого дому у Вашингтоні. Деякі кричали: «Ви звільнені» - коронну репліку Трампа з телевізійного реаліті-шоу The Apprentice, яке він колись вів.

Сенатор- республіканець Рой Блант, який очолює двопартійну роботу з планування інавгурації 20 січня, заявив, що «здається малоймовірним», що поточні результати голосування, згідно з якими Байден переміг на виборах, зміняться в найближчі дні.

Однак, виступаючи в програмі «На цьому тижні» на каналі АВС, він сказав, що є розумним, що республіканці почекають, поки виборчі органи оголосять офіційні результати, а в деяких випадках, як, наприклад, в Джорджії, де Байден лідирує з невеликим відривом , проведуть перерахунок голосів.

Байден і Гарріс запустили акаунти в Facebook, Instagram і «Твіттері» з назвою @Transition46, натякаючи, що Байден стане 46-м президентом США.

На сайті Байдена і Гарріс BuildBackBetter.com він заявив: «Ми станемо сильнішими, ніж були раніше. З першого дня мого президентства ми вживемо заходів, щоб взяти COVID під контроль. Ми будемо діяти, щоб провести мій економічний план, який, нарешті, буде винагороджувати роботу, а не багатство, в цій країні. Ми будемо діяти, щоб відновити віру в нашу демократію і нашу віру один в одного.

Ми знову станемо єдиною країною, під Богом, неподільною, єдиною країною, укріпленою країною, зціленою країною», - сказав він.

В ході виборчої кампанії Байден регулярно критикував Трампа за його реакцію на пандемію. Обраний президент планує оголосити в понеділок про створення робочої групи по COVID-19, якій буде доручено розробити план по боротьбі з інфекцією. Він також часто закликав американців носити маски, як наполегливо радять експерти в області охорони здоров'я.

Сайт перехідної команди Байдена-Гарріс викладає план боротьби з коронавірусів, що складається з семи пунктів, включаючи «регулярне, надійне і безкоштовне тестування» для всіх американців, «ефективне, справедливий розподіл ліків і вакцин», як тільки вони стануть доступними, і спробу введення загальнонаціональної вимоги носіння масок, в якому багато хто бачить посягання на їх особисту свободу.

На сайті говориться, що перехідна команда буде займатися питаннями расової нерівності та реформи поліції в США, працюючи з Конгресом над введенням «загальнонаціональної заборони на задушливі прийоми» при арешті підозрюваних, припиненням «передачі військової зброї поліцейським силам» і створенням «національної комісії з нагляду за поліцією».

На сайті Байдена-Харріс також говориться: «Прийшов час, коли наша країна повинна вирішити проблему системного расизму. Вирішити питання зростаючої економічної нерівності в нашій країні. І зайнятися тим, що занадто багато людей було позбавлено перспектив, які давала наша країна».