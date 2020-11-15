У Молдові проходить другий тур президентських виборів

У Молдові в неділю проходить другий тур президентських виборів, в ході якого громадяни країни обирають між промосковським чинним президентом Ігорем Додоном і проєвропейським лідером опозиції Майєю Санду.

Два тижні тому Центральна виборча комісія Молдови оголосила, що в першому турі Санду отримала більше голосів, ніж Додон, але недостатньо, щоб уникнути другого туру.

Комісія повідомила, що, за підсумками першого туру, колишній прем'єр-міністр Санду отримала 36,10% голосів, а Додон - 32,66%.

48-річна Санду балотувалася на найвищу посаду Молдови з проєвропейською політичною платформою. Їй протистояв президент, який обіцяв зберігати тісні зв'язки з Москвою як традиційним «стратегічним партнером».

45-річний Додон, який був міністром економіки в комуністичному уряді в 2006-2009 роках, також заявляв, що російська мова повинна стати обов'язковим предметом шкільної програми в Молдові.

Серед понад трьох з половиною мільйонного населення Молдови є ті, хто виступає за міцні зв'язки з ЄС, і прихильники тісних відносин з Москвою.

За перебігом голосування в другому турі стежать національні і міжнародні спостерігачі, порівняно з першим туром, акредитацію Центрвиборчкому отримали додатково 185 експертів, в тому числі – 23 із-за кордону. У першому турі на дільницях працювали 1884 спостерігачі з Молдови і 309 міжнародних експертів; 77 спостерігачів від неурядових організацій та дипломатичних місій і 156 представників електоральних конкурентів стежили за ситуацією на закордонних дільницях.