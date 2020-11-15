Радники Байдена закликають до прийняття закону про фінансову допомогу у зв’язку з пандемією

Головний помічник обраного президента США Джо Байдена Рон Клейн в неділю закликав Конгрес прийняти двопартійний закон про фінансову допомогу в зв'язку з пандемією COVID-19, в той час як захворюваність в США б'є рекорди.

Клейн також закликав негайно вжити заходів, щоб дозволити його команді координувати зусилля з адміністрацією Трампа.

Інші високопоставлені радники Байдена також наголосили на необхідності взяття під контроль епідемії вже зараз, ще до вступу Байдена на посаду 20 січня. За їх словами, наступні кілька тижнів будуть критичними, а місцеві системи охорони здоров'я переживають переломний момент.

«Ми знаходимося в дуже небезпечному періоді», - заявив член консультативної ради Байдена по COVID-19 доктор Майкл Остерхольм, виступаючи в програмі «Зустріч з пресою» на каналі NBC.

Якщо зараз не вжити заходів, «ці показники значно виростуть», - попередив він. «Наша майбутнє в наших руках, принаймні у наступні три тижні», - сказав Остерхольм.

Загальна кількість випадків COVID-19 в США з початку пандемії наблизилась до 11 мільйонів, більше 245 тисяч людей померли. За обома показниками США займають перше місце в світі. Число пацієнтів з COVID-19 в американських лікарнях за останні дні також зросла до рекордного рівня.

Клейн, якого називають майбутнім главою апарату Білого дому при Байдені, заявив, що демократи і республіканці повинні в терміновому порядку профінансувати додаткову допомогу, враховуючи сплеск захворюваності, що змусила багато штатів ввести нові обмеження, спрямовані на стримування вірусу.

«Це може бути першим прикладом двопартійних дій після виборів», -заявив Клейн в іншому інтерв'ю NBC.

За його словами, Байден обговорював з лідерами демократів у Конгресі Ненсі Пелосі та Чаком Шумером виділення додаткової допомоги в зв'язку з коронавірусом. При цьому у нього не було подібних контактів з лідером республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, який поки публічно не визнав Байдена обраним президентом.

Клейн відзначив, що команда Байдена планує в найближчі дні зустрітися з представниками компанії Pfizer, яка опублікувала позитивні ранні дані про вакцину від COVID-19, а також з представниками інших фармацевтичних компаній. При цьому він як і раніше очікує дозволу федерального уряду офіційно почати процес передачі справ між робочою групою Білого дому по коронавірусу та його радниками по боротьбі з пандемією.