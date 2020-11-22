Учасники «Великої двадцятки» обіцяли зробити вакцину проти коронавірусу доступною для всіх

Учасники віртуального саміту «Великої двадцятки» в неділю пообіцяли докласти всіх зусиль, щоб вакцина від коронавірусу була широко доступна для всіх.

«Ми докладемо всіх зусиль, щоб забезпечити прийнятний і рівний доступ всіх людей [до вакцини, тестів та лікування від COVID-19]», - йдеться в заключному комюніке "двадцятки", оприлюдненому в неділю.

Президент США Дональд Трамп, який не часто з'являвся на публіці після президентських виборів, що відбулися раніше в цьому місяці, в неділю знову взяв участь в засіданні.

У неділю у своєму відео зверненні президент Трамп розкритикував Паризьку угоду, з якої США вийшли за його адміністрації. Джо Байден, якого оголосили переможцем на виборах більшість ЗМІ, обіцяв повернути США до Паризької угоди. Я повідомляє агентство AP, президент Трамп у своєму відео зверненні сказав, що угода «не створена для того, щоб врятувати довкілля. Вона створена, щоб вбити американську економіку». Він зазначив, що США зменшили викиди вуглецю в атмосферу від часу виходу з угоди.

У повідомленні Білого дому йдеться, що президент обговорював економічну модель, яку він ввів в дію через скорочення податків і регулювання, просування багатих і доступних джерел енергії, а також укладання торговельних угод, заснованих на принципах справедливості і взаємності.

Президент також наголосив на важливості впровадження політики, яка підтримує працівників та їх родини. Він також говорив про історичні здобутки в США і в усьому світі в справі розширення прав і можливостей жінок і інвестицій в них. Трамп закликав членів «Великої двадцятки» до спільної роботи для досягнення безпеки, процвітання і миру для всіх країн, зазначається в повідомленні Білого дому.

Відкриваючи саміт у суботу, саудівський король Салман закликав членів «двадцятки» запевнити країни світу, що вони отримають рівний і прийнятний за ціною доступ до вакцин.

«Ми докладемо всіх зусиль, щоб забезпечити прийнятний за ціною і рівний доступ для всіх людей, відповідно до зобов'язань членів щодо стимулювання інновацій», - йдеться в проекті комюніке лідерів «двадцятки», до якого отримав доступ Reuters.

«Ми визнаємо роль великої імунізації як глобальне суспільного блага», - наголошується в документі.

Пандемія і криза, пов'язана з економічною рецесією, стали головними темами першого дня дводенного віртуального саміту «двадцятки».

«Ми зобов'язані разом прийняти цей виклик на саміті і направити потужне послання надії і впевненості», - заявив Салман, відкриваючи засідання.

Слова саудівського короля прозвучали в період, коли число випадків коронавірусу в світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, наблизилося до 58 мільйонів, а число померлих від COVID-19 склало майже 1,4 мільйона.

Лідери «Великої двадцятки» стурбовані тим, що пандемія посилить розрив між багатими і бідними. У зв'язку з цим ЄС закликав вкласти 4,5 мільярда доларів в глобальний проект по забезпеченню доступу до інструментів для боротьби з COVID-19, спрямований на прискорення розробки і розподілу вакцин, тестів і методів лікування.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель обіцяла внести близько 593 мільйонів доларів на подолання пандемії. Президент Росії Володимир Путін запропонував російську вакцину «Супутник V», а Китай запропонував співпрацю в області вакцин.

Прес-секретар Білого дому Кейлі Макенані повідомила, що президент говорив про необхідність спільної роботи з відновлення економічного зростання, але не згадала про обіцянку США підтримати глобальне поширення вакцини.

Після того, як Трамп покинув віртуальне засідання, міністр фінансів США Стів Мнучін, який також був присутній на саміті, зазначив в заяві Мінфіну, що 7-місячна Ініціатива щодо призупинення обслуговування боргів «є ключовим досягненням «Великої двадцятки» у відповідь на пандемію». Мета ініціативи - допомогти найбіднішим країнам світу впоратися з наслідками пандемії до середини наступного року.

У заяві Міністерства фінансів США також говориться, що Загальна рамкова програма «Великої двадцятки» допоможе найбіднішим країнам вирішити викликані пандемією боргові проблеми «через координацію врегулювання суверенного боргу, в разі необхідності».

Цього року саміт вперше переважно проводиться у віртуальному форматі через пандемію COVID-19.

У «Велику двадцятку» входять Австралія, Аргентина, Бразилія, Великобританія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, ПАР, Південна Корея, Японія і Європейський Союз.

За даними сайту групи, на їх частку припадає «близько 80 відсотків загальносвітового виробництва, дві третини світового населення і три чверті міжнародної торгівлі».